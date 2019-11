Albisola, inaugurata la nuova oasi canina di via Sisto IV (FOTO e VIDEO)

Tantissimi amici a 4 zampe hanno affollato la nuova oasi canina di via Sisto IV nei pressi della stazione di Albisola Superiore.

A breve chiuderà l'area di via Garibaldi in quanto la stessa verrà prolungata e si lascerà spazio a una strada, in senso unico, che collegherà il parcheggio della Croce Verde, il tutto legato ad un progetto di costruzione di nuove palazzine.

Una soluzione alternativa, quella della zona appena inaugurata, in vista di una futura riqualificazione di via San Pietro.

"Vogliamo dare un servizio che i nostri amici a 4 zampe hanno diritto di avere all'interno di una città, non è stato così semplice, è stato difficile trovare uno spazio che probabilmente non sarà definitivo in quanto su questa area abbiamo progetti diversi però era giusto trovare lo spazio prima di chiudere l'area canina di via Garibaldi" spiega il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini.

"Oggi è una festa per tutti, perchè avere uno spazio ad Albisola per poter far correre i nostri animali in tutta sicurezza, in un'area pulita e sperando che rimanga tale, è un gran obiettivo che non è un proclama da campagna elettorale ma l'avevamo detto e ci siamo arrivati" conclude il primo cittadino.

L'associazione “Il grigio” ha consentito ai proprietari dei cani e ai loro fedeli compagni di provare attività cinofile di vario tipo.