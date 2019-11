Il giornalismo ligure è in lutto: è mancato all'età di 86 anni Ugo Ugolini

Morto all’età di 86 anni per un improvviso malore in casa a La Spezia Ugo Ugolini, ex capo redattore de Il Secolo XIX a Savona.

Aveva diretto la redazione di Savona a fine anni 80/inizio 90 proveniente da Roma. Dopo fu trasferito a dirigere la sede di La Spezia, dalla quale si congedò per andare in pensione.

"A Ugo – afferma la moglie Paola – è sempre rimasto nel cuore il ricordo dei suoi collaboratori e colleghi di Savona e ogni tanto li contattava per salutarli e conversare".

Una volta in pensione, con la moglie Paola aveva trascorso un periodo di 4 anni in Spagna. Ultimamente, dopo aver soggiornato a Roma per cure, si era ritirato definitivamente nella casa di La Spezia dove ieri sera, venerdì 15 novembre è spirato tra le braccia della sua consorte.

I funerali si terranno lunedì 18 Novembre ore 9 nella cattedrale di Cristo Re di La Spezia. La salma verrà poi trasportata ad Acqui Terme per la cremazione. Ugo Ugolini è rimasto nel cuore anche dei colleghi e collaboratori savonesi che lo ricordano per la sua preparazione professionale, simpatia e umanità.