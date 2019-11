Regione, Salvatore (M5S) ai microfoni di Radio Onda Ligure 101: "In attesa del raddoppio ferroviario di ponente, reintrodurre i binari di precedenza" (VIDEO)

"Il servizio pubblico di trasporti è importantissimo ed essenziale per i cittadini in Liguria, il trasporto su treni - ha dichiarato Alice Salvatore - purtroppo però siamo testimoni sempre più spesso di disagi e disservizi. Il problema è però a monte perché è stato fatto un contratto tra il gestore Trenitalia e Regione Liguria, che deve tutelare l'interesse pubblico dei cittadini, che è tutto a vantaggio del gestore e molto a svantaggio invece dell'utenza: ci sono lì tante cose da rivedere. Poi anche iniziative pratiche, pragmatiche, da mettere in atto sul territorio specialmente per il ponente ligure. Sentiamo parlare da anni e anni di terminare il raddoppio di ponente, nell'attesa che finalmente questo progetto si sblocchi io dico questo: in passato esistevano i binari di precedenza che consentono, anche in un binario unico, di poter transitare in senso opposto ai treni e di poter aumentare la capacità di portata dei passeggeri, dei pendolari, dei turisti. Io sfido a reintrodurre questo semplice strumento, ci vuole qualche mese, e quindi avere immediatamente finalmente il respiro per i cittadini, per i pendolari, per i turisti, senza dover attendere gli anni e anni che comporterebbero gli scavi del raddoppio di ponente, in attesa che finalmente anche quel progetto vada in porto".