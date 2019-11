Albenga, nuovo sistema di raccolta differenziata: dal 21 novembre la consegna delle dotazioni

A breve partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata ad Albenga. Ricordiamo che i metodi di conferimento saranno distinti a seconda del tipo di utenza e delle zone:

- Utenze Domestiche:

- centro storico e zona urbana raccolta differenziata mediante installazione di nuove isole ecologiche ad accesso controllato dotate di campane di nuova generazione;

- frazioni e altre zone, sarà introdotto un nuovo sistema di raccolta porta a porta spinto, previa ridistribuzione ai cittadini di nuove dotazioni necessarie (mastelli, sacchi, ecc.).

- utenze Non Domestiche:

- su tutto il territorio porta a porta spinto

Il Comune e SAT hanno organizzato nei giorni scorsi una serie di incontri con la cittadinanza, gli ultimi due si terranno lunedì 18 novembre presso il PalaMarco a Vadino (il primo alle ore 16:30, il secondo alle ore 20:30) per spiegare il funzionamento della raccolta differenziata nel centro urbano (gli incontri con le frazioni inizieranno in una seconda fase).

Albenga è una città particolarmente complessa, l’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di differenziata, per raggiungere il limite di legge del 65% andando, al contempo, incontro alle esigenze dei residenti. Per questo si è deciso di adottare, per il centro cittadino, un sistema di prossimità ad accesso controllato.

Le nuove campane (che sostituiranno i vecchi bidoni e che saranno più capienti e più igieniche) permetteranno ai cittadini di poter conferire ogni giorno tutte le tipologie di rifiuti accedendo alle stesse attraverso un’apposita chiave.

Per consentire agli utenti di ritirare le dotazioni necessarie a effettuare correttamente il conferimento dei rifiuti dal 21 novembre al 31 gennaio sarà aperto un ufficio presso il palazzo Ex Ester Siccardi Comune di Albenga in via Martiri della Libertà, 2

nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì, venerdì, Sabato ore 9:00-12:00

martedì e giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00

Si informa altresì che dal 25 novembre le utenze con posizione TARI nel Comune di Albenga potranno conferire i rifiuti urbani e assimilati, per le quantità previste da Regolamento Comunale, presso il Centro di Raccolta gestito da SAT presso l'Ex Caserma Turinetto.

L'orario sarà il seguente:

Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

L’assessore Gianni Pollio afferma: “Stiamo affrontando insieme un percorso che si pone come obiettivo quello di aumentare la percentuale di differenziazione e stiamo cercando di farlo nella maniera più agevole per i cittadini. Occorre la collaborazione di tutti ed intendo ringraziare sin d’ora la SAT per il prezioso lavoro che sta svolgendo”.