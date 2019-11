Celle Ligure, la polizia locale si trasferisce in via Colla

Entro fine anno sarà effettivo il trasferimento della polizia locale di Celle Ligure nei nuovi locali di via Colla.

Gli agenti cellesi quindi nel mese di dicembre dovrebbero quindi lasciare l'ufficio di piazza del Popolo (è già stata data la disdetta dell'affitto) per trasferirsi nella nuova sede. In questi giorni verrà installata la rete telematica indispensabile per il funzionamento dell'ufficio.