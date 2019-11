Una nuova stazione meteo a Finale Ligure. Dalla località Selva informazioni per il territorio

Novità per il monitoraggio del territorio a Finale Ligure. Si tratta di una nuova postazione meteo, posizionata in località "Selva", ai piedi de Le Manie, dalla ASD Finale Volo, società affiliata alla Polisportiva del Finale che si occupa di parapendio, i cui soci hanno unito le forze e con una raccolta fondi hanno acquistato questo importante strumento di volo, e non solo.

La nuova stazione non sarà infatti utile solo ai piloti di Finale Volo. I dati sono in rete, consultabili da ogni appassionato o anche da chi volesse programmare le proprie vacanze nella cittadina rivierasca insieme ad una webcam in tempo reale. Senza dimenticare l'utilità alle varie assistenze sanitarie come Protezione Civile e AIB.