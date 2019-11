Maltempo, caduti 15 cm di neve sul monte Settepani e nel comune di Osiglia a 1375 metri di quota

Precipitazioni deboli o localmente moderato hanno interessato e stanno interessando un po’ tutta la Liguria ad eccezione dell’estremo Ponente (cumulata oraria massima 11.8 millimetri a Vicomorasso, comune di Sant’Olcese Genova). Lo comunica Arpal nel bollettino diramato nella mattinata odierna.

Dalla mezzanotte le cumulate massime sono quelle di Isoverde (Genova) con 51,6 millimetri, Sciarborasca (Genova) con 38.4, Rossiglione (Genova) con 30.4. A Levante, zona C, dove è in vigore l’allerta gialla per gli effetti delle piogge diffuse sui bacini grandi, cumulate oltre i 50 millimetri sul versante toscano del Magra e a Bargone (Casarza Ligure) con 51.4. Le precipitazioni hanno provocato innalzamenti modesti dei livelli idrometrici.

I venti settentrionali ovunque sono forti con raffiche di burrasca: sui rilievi la raffica più forte, 149.5 km/h si è avuta al Lago di Giacopiane, in costa a Fontana Fresca con 114.8. A Genova toccati gli 88.6 a Castellaccio e gli 85 km/h al Porto Antico. I venti sono attesi, comunque, in attenuazione e successiva rotazione da libeccio con mareggiate come previsto nell'avviso di ieri.

Le temperature favoriscono, in queste ore, nevischio sui tratti autostradali del settore centrale (alle 9.30 si segnalano 1 grado al Passo del Turchino, 3.6 a Busalla mentre Monte Pennello segna -0.7) mentre a monte Settepani, comune di Osiglia, a 1375 metri di quota sono caduti una quindicina di centimetri.

A proposito di temperature nella notte si segnala -3.2 a Poggio Fearza (Imperia), -2.7 a Monte Settepani (Savona), -2.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto), -2.5 a Monte Pennello (Genova).