Maltempo, scattata l'allerta gialla per neve in Val Bormida

E’ scattata a mezzanotte l’allerta gialla per gli effetti della piogge diffuse sui bacini grandi della zona C (in vigore fino alle 15 di oggi) mentre alle 3 partirà l’allerta gialla per neve relativa alle zone D ed E (fino alle 12).

Nelle ultime ore deboli piogge hanno interessato parte del savonese, il centro ma soprattutto il Levante della regione: cumulata oraria massima, 9 millimetri a Bargone, comune di Casarza Ligure (Genova) dove nelle ultime sei ore sono caduti 39.4 millimetri. Da segnalare, sul versante toscano del Magra, 41 millimetri a Patigno. Nelle altre zone da segnalare 17.8 millimetri a Loco Carchelli (Genova) e 13.2 a Dego-Girini (Savona).

I venti settentrionali sono forti con raffiche: sui rilievi toccati i 141.5 km/h al Lago di Giacopiane, in costa 95.5 a Fontana Fresca. A Genova toccati gli 86.4 a Monte Pennello e i 74.5 al Porto Antico.

Uno sguardo alle temperature, alle 2 sottozero in diverse stazioni con la punta più bassa a Poggio Fearza(Imperia) con -3.1. Ecco alcuni valori: Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.0, Cairo Montenotte 4.9, Savona Istituto Nautico 9.2, Campo Ligure 6.0, Genova Centro Funzionale 9.4, Busalla 5.7, Chiavari 9.2, Santo Stefano d’Aveto 0.1, Varese Ligure 5.0, La Spezia 8.4.