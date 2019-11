Business Network International presenta ad Albenga il "Capitolo Gallinara"

Nasce una nuova importante realtà destinata a cambiare il volto del tessuto economico albenganese. BNI (Business Network International) annuncia infatti la nascita del “Capitolo Gallinara”. La cerimonia di inaugurazione di questo nuovo gruppo di lavoro è annunciata per il 21 novembre nella nuova sede di Palazzo Scotto-Niccolari, prestigioso edificio d’epoca nella centralissima via Medaglie d’Oro ad Albenga, a pochi passi dall’arco di Porta Molino che segna l’ingresso nelle mura cittadine.

Che cos’è BNI è un tema che è stato più volte preso in esame sulle pagine web del nostro gruppo editoriale: questa realtà, nata negli USA negli anni ‘80, si basa sul concetto di “economia collaborativa”. Da un punto di vista pratico si tratta di coordinare varie figure professionali (liberi professionisti, tecnici, commercianti, artigiani), rigorosamente una sola per ciascun ruolo, che mettendosi “in rete” tra loro attraverso il passaparola strutturato stimolano il proprio giro di affari. Ovviamente ogni singolo lavoratore è una persona assolutamente fidata, in grado di apportare un contributo più che positivo a tutto il workgroup.

Business Network International, nei suoi 35 anni di storia, ha visto nascere migliaia di “Capitoli” (il termine tecnico con cui vengono descritti i workgroup) in tutto il mondo ed è presente anche in Liguria da due anni con ottimi risultati. Una crescita talmente efficace e repentina da avere portato al debutto in tempi brevi di questo nuovo Capitolo Gallinara.

Come è noto per chi ha già scoperto il mondo BNI, le riunioni avvengono in concomitanza con la colazione, al mattino presto, per rendere proficua al massimo tutta la giornata relativa.

Anche l’inaugurazione del nuovo Capitolo non fa eccezione, per questo i partecipanti dovranno registrarsi entro le 7:15, per avviare i lavori alle 7:30.

A fare gli onori di casa, una figura già ben nota e stimata nel mondo dell’economia collaborativa: Barbara Raso, Director del Capitolo Gallinara, che condurrà questo primo incontro e potrà contare su numerosi ospiti importanti, tra cui Area Director e Regional Director.

L’economia collaborativa ha un peso rilevante a livello sociale, non solo economico: per questo motivo il nuovo Capitolo Gallinara sta prendendo contatti con l’amministrazione comunale di Albenga per definire gli aspetti del progetto di restituzione al territorio grazie a Business Voices, una organizzazione che si dedica ai ragazzi. Gli esponenti di BNI, in linea con questa iniziativa già attiva a livello internazionale, realizzeranno dei format didattici che spazieranno tra numerosi temi di rilievo, dalla conoscenza della Costituzione Italiana alla piaga del bullismo, per formare in modo etico e consapevole gli imprenditori di domani, oppure intervenendo in modo pratico a miglioria delle strutture.

L’incontro del 21 novembre sarà anche una bella occasione per presentare la “squadra”, che potrebbe ulteriormente ampliarsi nel caso in cui arrivino nuove energie e nuove persone in grado di rappresentare delle posizioni ancora libere.