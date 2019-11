Carcare, open day al liceo Calasanzio

L’orientamento in entrata e in uscita ancora protagonista al liceo Calasanzio di Carcare. Un primo importante appuntamento è stato quello di sabato 16 novembre, in occasione del Salone universitario, iniziativa unica in zona nel suo genere organizzata dal liceo per favorire la scelta postdiploma dei propri studenti quanto a facoltà universitaria. Un vero successo, che ha visto la presenza di ben 48 exalunni dell’istituto ora iscritti alle più disparate facoltà tra le umanistiche, le scientifiche, le economiche, a disposizione dei propri colleghi più giovani, per fornire consigli e rispondere a domande.

Ora, l'attività proseguirà anche sabato 23 novembre, quando la scuola, dalle 9.30 alle 12.30, aprirà i battenti ai giovani e alle loro famiglie che desiderano visitare in lungo e in largo l'istituto. Un appuntamento davvero da non perdere per tutti coloro che hanno curiosità o dubbi che non vogliono lasciare irrisolti prima di compiere una delle scelte più importanti nella vita di qualunque giovane studente: a quale istituto superiore iscriversi.

Un esperto team di professori, collaboratori scolastici e studenti volontari, coordinato dalla professoressa Rossana Domeniconi, si metterà all'opera per offrire agli alunni che frequentano il terzo anno di scuola media un vero e proprio “assaggio” di Calasanzio: sarà possibile visitare l'edificio storico grazie ad un breve tour guidato che permetterà di effettuare uno zoom sul corso di studi che incuriosisce di più, senza per questo escludere le materie “non di indirizzo”.

Insomma, una bella vetrina per scoprire il mondo del Calasanzio a 360 gradi, che non finisce di certo al suono della campanella, ma che continua con le mille attività di cui è possibile usufruire in orario extrascolastico e di cui sarà possibile scoprire tutti gli aspetti più interessanti.

Quindi, se l'idea di frequentare il liceo classico, scientifico o linguistico incuriosisce o se si vuole anche semplicemente fare un giro per conoscere meglio la scuola, è davvero un'ottima idea quella di partecipare all'Open Day che si terrà sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30 , in due turni: 9.30 – 11 e 11 – 12.30.

E ancora per tutti coloro che fossero impossibilitati a cogliere l'occasione dell'Open Day, potranno comunque concordare un appuntamento per una visita personalizzata dell'istituto telefonando alla segreteria della scuola (tel. 019518163) e fissando un appuntamento con la referente, la professoressa Rossana Domeniconi.

Ma le possibilità di conoscere meglio il liceo, i loro alunni e i vari docenti non sono finite qui: sempre nel mese di novembre il liceo Calasanzio oltrepassa i confini della Val Bormida con la sua presenza al Priamar di Savona, giovedì 28 e venerdì 29 novembre, dalle 15 alle 18, in occasione dell’iniziativa OrientaRagazzi 2019- Scegli il tuo futuro. Un appuntamento organizzato dall’Assessorato alle Attività sociali ed Educative in collaborazione con gli Istituti Secondari di II grado della Provincia di Savona, l’Ambito III Ufficio territoriale Savona e Aliseo.

Poi, un successivo Open day avrà luogo a Carcare anche sabato 11 gennaio nuovamente dalle 9.30 alle 12.30. Inoltre, nella settimana dal 13 al 17 gennaio i ragazzi della terza media potranno, tramite il sito dell'istituto carcarese, iscriversi per assistere come osservatori alle lezioni mattutine.