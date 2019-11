Proseguono sino a fine novembre le rappresentazioni di teatro dialettale a San Giorgio d'Albenga

Le rappresentazioni di teatro dialettale (Trofeo Elmo Bazzano) presso il Teatro Don pelle di San Giorgio d'Albenga, continuano sino a fine novembre. A dicembre ci sarà una pausa per poi riprendere l'11 gennaio e terminare il 1° febbraio 2020.

Tra quelle andate in scena, due compagnie applauditissime: una, quella" G.T: Don Bosco" di Varazze esibitasi il 19 ottobre in "Pua in ti euggi (Polvere negli occhi. 3 atti di L. Borsarelli, con Gianni Way, regìa di E. Rusca), l'altra, la genovese de "I Villezzanti", in "o barbè de Sozeia (Il barbiere di Soziglia, nome di una piazza del Centro Storico di Genova, 3 atti di U. Palmerini. regìa di Anna Nicora).

La giuria è esclusivamente popolare. cioè il verdetto che proclama il podio dei vincitori (che saranno premiati il 14 Febbraio 2020, durante la prima serata del Festival della Canzone in Dialetto Ligure) è affidato al pubblico che voterà tenendo in considerazione tipo di commedia e recitazione. Silvia Bazzano, presentatrice e "patron" dell'evento a nome del padre Elmo che lo ideò, ha dato quindi appuntamento a gennaio prossimo

"Pua in ti euggi (Polvere negli occhi. 3 atti di L. Borsarelli, con Gianni Way, regìa di E. Rusca)

Trama

Due famiglie genovesi di umili origini, Droghiere e Besagnin, devono sposare i figli, quindi ognuna fa credere all’altra cose inventate sperando di fare colpo e riuscire a dare la mano dei figli a persone che credono milionarie.

Dopo varie peripezie lo zio Roberto, ignaro delle macchinazioni, fa scoprire l’inganno ma, come si suol dire, ” Tutto finisce … nel matrimonio”!

Interpreti: Gianni Way, Margherita Alipede, Paolo Guido, Elvira Todeschi, Teresa Bolla, Barbara Ponte, Matteo Rebagliati, Filippo Ghigliazza, Eugenio Rusca.

Regia Eugenio Rusca