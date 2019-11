Savona, alla Ubik un incontro sulla ricerca del "Planet Nine"

Lunedì 18 novembre alle ore 18:00 presso la libreria UBIK di Savona l’Associazione Astrofili Orione organizza un incontro sulla ricerca del "Planet Nine", un ipotetico nono pianeta che si dovrebbe trovare nella zona più esterna del Sistema Solare.

Oggi lo si chiama "Planet Nine" ma per tanto tempo, fino al 2006 quando è stato declassato Plutone da pianeta a pianeta nano, è stato il Planet-X. Potrebbe essere un pianeta gigante in allontanamento dal Sistema Solare espulso dalle danze gravitazionali di Giove e Saturno qualche miliardo di anni fa oppure potrebbe essere un pianeta con orbita estremamente ampia o ultima ipotesi avanzata recentemente un piccolo buco nero primordiale, residuo della formazione dell’Universo, le ricerche scientifiche su questo misterioso pianeta sono sempre più stringenti e probabilmente con la prossima generazione di telescopi si riuscirà ad avere risposte definitive sulla sua esistenza.