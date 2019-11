Celiachia, Ardenti: "Da gennaio 2020 sarà sufficiente la tessera sanitaria per l’acquisto di prodotti alimentari"

Partirà con il nuovo anno la convenzione promossa dall’Assessore Viale tra A.Li.Sa e Regione Lombardia per l’utilizzo di un software specifico (Celiachi@RL) che consentirà a circa un migliaio di celiaci savonesi di abbandonare i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti.

“La riforma sanitaria portata avanti in questi anni, con la costituzione di Alisa, sta mettendo in condizione il nostro sistema sanitario di cominciare a dare risposte alle esigenze dei nostri cittadini a vari livelli per tutto il territorio e non a macchia di leopardo o per iniziativa dei singoli professionisti come avveniva fino a due o tre anni fa" spiega Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.