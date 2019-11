Convention centro-destra a Genova, Lupi: "Candidare Toti è mettere insieme forze diverse per il bene comune" (VIDEO)

Sono stati tutti chiamati a raccolta e hanno prontamente risposto. Si tratta dei leader e dei principali rappresentanti del centro-destra convenuti a Genova e radunati da Liguria Popolare, che ha organizzato questa mattina, allo Starhotels President, una convention per consolidare l’area moderata. Erano presenti, infatti, il capogruppo alla Camera dei Deputati Noi con l’Italia – USEI Maurizio Lupi, l’onorevole Mariastella Gelmini capogruppo Camera dei Deputati Forza Italia, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’onorevole Edoardo Rixi segretario regionale Lega, oltre al Sindaco di Genova Marco Bucci e, naturalmente, Andrea Costa, presidente di Liguria Popolare, e Gabriele Pisani capogruppo in consiglio regionale di Liguria Popolare.

Un incontro importante quello di oggi, soprattutto in vista delle elezioni Regionali 2020: “Si tratta della novità della politica del centro-destra in cui le divisioni sono diversità che possono arricchire e non allontanare – ha affermato Lupi - Toti ha vinto perché ha saputo mettere insieme tante diversità, ma con un obiettivo comune e la sua ricandidatura rappresenta questo”.

Concetto confermato da Mariastella Gelmini, che pur evidenziando le differenze tra Forza Italia e Cambiamo, sostiene l’importanza della coalizione tra le forze moderate:

Anche Toti ha ribadito la forte unione del centro-destra in Liguria: “dove abbiamo costruito insieme un’amministrazione che ha funzionato, per cui è un0esperienza non solo positiva in questa regione e che continuerà negli anni a venire, ma può essere esempio per costruire un centro-destra realmente riformista”. Come ha confermato anche il sindaco Bucci che spera che per i prossimi 5 anni, anche per la città di Genova, ci sia una convergenza di tutti quei partiti che hanno la stessa visione per la città:

E secondo Rixi un’altra vittoria di Toti alle Regionali rappresenterebbe la possibilità di “poter terminare quei progetti infrastrutturali, economici e sociali che servono per rendere la regione protagonista a livello nazionale”.

Infine Liguria Popolare ricorda il proprio radicamento sul territorio e l’importanza della coesione: