Durante il laboratorio sulla memoria collettiva si terrà l’incontro “Storia dell’UNITRE – I nostri primi quarant’anni”.

L’incontro si terrà oggi, lunedì 18 novembre alle ore 16,30. sarà presente la dott.ssa Laura Lazzara laureata in lettere presso l’Università di Genova ed esperta in storia e letteratura Siciliana docente e segretaria dell’UNITRE ingauna per gli anni 1996/2000.