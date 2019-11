A Savona l'iniziativa "Trasporto a casa la sicurezza": obiettivo sensibilizzare gli autotrasportatori

Oggi - dalle 9 alle ore 13 – i responsabili dell’Istituto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, Direzione territoriale di Savona e Imperia, funzionari della Polizia Stradale, studenti del Liceo Artistico – Chiabrera di Savona, con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, saranno impegnati presso il varco portuale nel distribuire agli autotrasportatori i volantini di "Trasporto a casa la sicurezza".

Tradotti in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco), gli opuscoli contengono nozioni e regole di guida da rispettare per prevenire incidenti stradali (tra cui le indicazioni delle ore di guida e riposo) e posture corrette per limitare disturbi e patologie a carico della colonna vertebrale dell’apparato muscolo-scheletrico, oltre a indicazioni sulle procedure da seguire in caso di infortunio o malattia professionale.

I volantini sono il risultato della creatività degli studenti del Liceo Artistico Chiabrera di Savona che hanno realizzato l’immagine sulla copertina, che per originalità e impatto visivo è un messaggio di immediata comprensione.

"L’attività promozionale in programma oggi giunge a conclusione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – è il commento di Enrico Lanzone, direttore della sede INAIL di Savona e Imperia – che ci ha visti in prima linea in provincia per promuovere la sicurezza sul lavoro con iniziative che hanno coinvolto i più diversi target: dalla scuola, agli agricoltori, alle aziende, alle figure sensibili del sistema sicurezza (RLS, RSPP...) L’attività in programma oggi vuole essere un tributo all’importanza che, come Istituto assicurativo, attribuiamo alla sicurezza sulle strade, e, in modo peculiare, agli autotrasportatori, in quanto categoria esposta particolarmente al rischio e alle conseguenze gravi e invalidanti degli infortuni sul lavoro".

Per saperne di più: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/progetti/progetti-liguria-trasporto-a-casasicurezza.html