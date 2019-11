Celle Ligure, posticipata a domani causa maltempo la posa in opera della segnaletica orizzontale sull'Aurelia

Chiuderà domani sera, martedì 19 novembre dalle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo, la strada provinciale Aurelia per consentire all’impresa incaricata di eseguire l’intervento di predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere per i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida, a Celle Ligure.

Le attività in programma necessitano della chiusura temporanea della statale nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220. I mezzi di soccorso potranno transitare regolarmente.

Durante la chiusura la viabilità sarà deviata sulla rete locale e a pedaggio (via Alba Docilia, Via De Rege, Via S. Sebastiano, Via Paolo VI, SP334, A10).

I lavori, che dovevano svolgersi nella nottata che sta per iniziare, sono stati riprogrammati per lo stato di allerta arancione sul ponente della provincia savonese emanato dalle 21 di oggi.