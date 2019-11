Idrocarburi nel rio Garbini a Varazze: intervento di messa in sicurezza

Lo scorso 22 ottobre, a Varazze i vigili del fuoco avevano lanciato l’allarme per uno sversamento di idrocarburi nel rio Garbini rilevato in prossimità dell’apertura nel muro di contenimento, lato monte, direzione Savona.

La sera stessa insieme ai tecnici di Arpal con un sopralluogo ha seguito il percorso a monte del rio per cercare di individuare l’origine o il punto di immissione della sostanza riscontrandola in più zone fino a via Canale all’incrocio con via Villagrande.