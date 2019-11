Proiezioni di Natale nel centro storico: il comune di Albenga cerca sponsor

Il Comune di Albenga rende noto che intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione dell’evento “Proiezioni architetturali nel centro storico” in programma nel periodo corrente dall’8 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020.

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e comunque in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’avviso resterà pubblicato sulla pagina del Comune (al seguente link: http://www.comune.albenga.sv.it )fino al 27 novembre. Sulla base delle offerte pervenute verranno individuati 4 soggetti per la stipula dei contratti e i gradi di visibilità e benefit collaterali accordabili.

La domanda dovrà essere presentata per PEC oppure in alternativa, se in forma cartacea, in busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’oggetto della PEC o sull’esterno della busta cartacea dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico sponsorizzazioni turistiche”. La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it.

Qualora si opti per l’invio cartaceo, il plico dovrà essere inviato all’indirizzo Comune di Albenga – U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici, Piazza San Michele, 17 – 17031 Albenga (SV).

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/5685282 – 216 – e mail: turismo@comune.albenga.sv.it.