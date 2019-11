Allerta arancione da Noli a Varazze ed in val Bormida: le decisioni dei sindaci sulle scuole per domani 19 novembre

Scatterà alle 21 di questa sera sui settori B (da Noli a Varazze) e D (Val Bormida) il livello di allerta meteorologica arancione per il maltempo che è previsto in Liguria nelle prossime ore.

Ecco le decisioni dei sindaci in merito alle scuole e agli altri luoghi di interesse pubblico:

SAVONA : verso la chiusura, in arrivo nel pomeriggio l'ordinanza.

ALBISOLA SUPERIORE: dalle ore 21.00 di oggi 18 Novembre alle ore alle 14.00 di domani 19 Novembre scuole chiuse e chiusura di tutti gli impianti sportivi, cimiteri, parchi pubblici e del centro di raccolta comunale.

ALBISSOLA MARINA : scuole chiuse

BERGEGGI : scuole chiuse

CAIRO MONTENOTTE: scuole aperte

CARCARE: scuole aperte

CELLE LIGURE: scuole chiuse

CENGIO: scuole aperte

COSSERIA : scuola chiusa. Per i genitori che lavorando non sapessero dove lasciare i propri figli, sarà disponibile la biblioteca del comune riscaldata e con i servizi igienici, ovviamente per i bambini autosufficienti.

DEGO : scuole aperte

QUILIANO: le scuole rimarranno aperte ma con sospensione del servizio mensa e servizio Pedibus. Gli alunni dovranno essere forniti di pranzo al sacco. Verrà mantenuto il presidio. Rimarranno chiusi gli impianti sportivi, i cimiteri, il Parco di San Pietro in Carpignano. Tutte le manifestazioni sono sospese fino al termine dell’allerta arancione. Si raccomanda la cittadinanza di attenersi all’osservazione delle misure di autoprotezione.

MALLARE: scuole aperte

SPOTORNO: scuole aperte

VADO : scuole chiuse

VARAZZE : il Comune ordina la sospensione dell'attività didattica di tutti i plessi sedi di servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, la chiusura delle strutture sportive e dei mercati ricadenti nel territorio del Comune di Varazze, dalle ore 21:00 del 18 novembre 2019 sino alle ore 14:59 del 19 novembre 2019.

IN AGGIORNAMENTO