La "Savona rock" piange la prematura scomparsa di Francesco

Il mondo della musica savonese piange la prematura scomparsa di Francesco P., prematuramente stroncato da un brutto male contro il quale stava lottando da anni.

Conosciuto e stimato anche per il suo lavoro in banca, aveva militato come tastierista in numerose formazioni della scena rock nella Città della Torretta, la più recente delle quali erano i Noisy Neighbors.

Lascia la famiglia e numerosi amici costernati e affranti. Così lo ricordano, a nome collettivo "Noisy Neighbors", i componenti della band su Facebook: "Sono arrabbiato con te Fra, mi avevi promesso che non sarebbe successo, io ci ho creduto, ti ho visto lottare come un leone, come nessuno mai , ci lasci qui un po’ così, frastornati increduli, ma ricchi, ricchi del tuo insegnamento, del tuo esempio,del tuo esserci per gli altri, quando invece dovevi esserci soprattutto per te stesso, ci lasci consapevoli della nostra fragilità, ma anche consapevoli che quando ci sei per gli altri, beh ci saranno anche gli altri per te, e per te sono stati tantissimi a muoversi col cuore, e il tuo ricordo non svanirà Francesco, Gabri e Ricky saranno i primi a ricordarcelo, sicuri che da te avranno assorbito tutto il bene del mondo, un abbraccio a te Sabri che avrai il compito più difficile, non sarai sola , avrai tutto quello che Fra ha seminato ad aiutarti. Ciao amico per noi niente sarà come prima ma ci sforzeremo di non tradire la promessa che ti abbiamo fatto...".