Problemi all'illuminazione pubblica a Quiliano, il Comune annuncia: "Guasto elettrico complesso"

Problemi all'illuminazione pubblica a Quiliano, per la precisione in zona San Pietro in Carpignano, ponte di Valleggia e Via Caravaggio.

Secondo quanto comunicato poco fa dal Comune i controlli effettuati sulla linea hanno evidenziato una situazione di guasto di natura elettrica molto complessa.

Al momento la pioggia però ostacola l’esecuzione dei lavori individuati e necessari, si legge sulla pagina Facebook del Comune, con gli stessi che saranno continuati compatibilmente alla situazione e conclusi prima possibile.