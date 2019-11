Loano, in biblioteca la conferenza su "Ripensare l'umano?" con don Gabriele Maria Corini

Si intitola “Ripensare l'umano? Le sfide dell'uomo dinanzi alla riforma del cuore proposta da Papa Francesco” la conferenza in programma sabato 23 novembre alle 16 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano. L'incontro, che gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stato organizzato da Unitre Loano e avrà come relatore don Gabriele Maria Corini.

Spiega il sacerdote: “Partendo dalla mia ultima pubblicazione 'La riforma del cuore' (edizioni. San Paolo 2018), che ha avuto la gioia di avere la prefazione di Papa Francesco, vorrei percorrere alcune tematiche che toccano da vicino la nostra modernità: il benessere ed il primato del dono; l'intelligenza artificiale e l'uomo; desiderio e sacrificio: due realtà in antitesi o facce della stessa medaglia?; l'uomo e la donna oggi come profezia del primato del dono. Certamente queste tematiche richiederebbero un incontro di approfondimento ciascuna e non è intento di questo incontro dare risposte esaustive, ma suscitare domande e riflessioni comuni. Per riscoprire l'identità dell'umano Papa Francesco ci riconduce alla riforma del cuore, ridare cioè forma al nostro io sul modello di Cristo. Questo è il compito del cristianesimo di oggi, la sua profezia: in questo buio depressivo molto pericoloso ricondurre l'uomo a ricercare la sua vera identità, non chiusa nell'esaltazione del narcisismo e dell'egoismo, ma riconoscendo la sua natura relazionale che anche gli studi delle neuroscienze paradossalmente confermano”.

Gabriele Maria Corini (1975), sacerdote e canonico della chiesa cattedrale della diocesi di AlbengaImperia, licenziato in scienze bibliche ed archeologia presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ha conseguito il dottorato in teologia biblica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (Milano). Membro dell'Associazione Biblica Italiana è ora docente di ebraico e Profeti-Scritti nella stessa Facoltà Teologica di Milano e all'Istituto di Scienze Religiose Ligure regionale. Da un anno parroco dell'Antica Collegiata di S. Ambrogio in Alassio e rettore del santuario di Nostra Signora della Guardia, sempre in Alassio. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: presso la Glossa Editrice “Dt 28,69-30,20: la 'nuova' alleanza in Moab. Israele tra memoria ed identità” (2010) e” Dona al tuo servo un cuore in ascolto. Itinerario sintetico dei testi profetici e sapienziali” (2015); presso le Edizioni In Dialogo “L'amico dello sposo. Storia di un'amicizia straordinaria con Carlo Maria Matini” (2013); presso Paoline Editoriale libri “Non di solo pane. Parole ed Eucaristia, alimento nel cammino” (2007) ed “Educati all'amore. Itinerario biblico” (2010). Presso Edizioni San Paolo “Contro la sciatica del cuore. Spunti biblici sulla divina Misericordia” (2015); “Non rimanere caduti. Le quindici malattie dell'amore cristiano secondo Papa Francesco” (2016); “Chi non serve non serve. Il volto bello dell'amore cristiano secondo Papa Francesco” (2017) ed infine “La riforma del cuore. L'Evangelium Gaudium secondo il Vangelo di Matteo, con prefazione di Papa Francesco” (2018).