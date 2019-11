"Il rosso non è il nero": a Savona una manifestazione contro i negazionismi

Annunciano Sergio Acquilino, Franco Astengo, Franca Ferrando, Bruno Marengo, Dilvo Vannoni, in nome dell'associazione “Quelli della Rebagliati. Il rosso non è il nero”: "Giovedì 19 settembre il Parlamento europeo ha approvato, con 535 voti a favore, una risoluzione intitolata “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”.

Un testo che ha fatto molto discutere perché da più parti interpretato come un’equiparazione nel giudizio storico tra nazismo e comunismo.

Un tema molto delicato che è assolutamente necessario approfondire sul piano culturale, storico, politico.

A questo scopo abbiamo pensato di organizzare una conferenza con dibattito tenuta dal prof. Angelo D’Orsi dell’Università di Torino: un evento che si svolgerà all’insegna di un secco rifiuto di qualsiasi forma di revisionismo storico.

L’appuntamento per il quale ci auguriamo una folta partecipazione si svolgerà venerdì 22 novembre alle ore 17 presso la sala della biblioteca dell’ISREC in via Maciocio".