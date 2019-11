Toti: "Ben lieto di intitolare la sala del Consiglio Regionale a Pertini"

Risponde così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla proposta dell’ANPI di Genova di intitolare la sala del consiglio regionale a Sandro Pertini: “Sarei ben lieto che l’Assemblea legislativa ligure intitolasse a Sandro Pertini l’Aula consiliare.

L’attuale giunta, del resto, fin dall’inizio del suo mandato ha valorizzato la figura di Pertini, ristrutturando la sua casa natale a Stella, istituendo le Giornate Pertiniane, invitando il Presidente della Repubblica Mattarella a partecipare e programmando una serie di iniziative di coinvolgimento delle scuole e dei giovani e di sensibilizzazione e di approfondimento della sua figura.

Inoltre a febbraio 2020 in occasione del trentennale dalla sua morte aderiremo a eventi organizzati in suo onore, per i quali abbiamo già programmato a bilancio una copertura di fondi straordinaria. Pertanto aderiamo con favore all’iniziativa lanciata dall’ANPI”.