Ebus, Angiografi, Ecografi per il Santa Corona di Pietra Ligure: l’assessore Sonia Viale presenta le nuove apparecchiature

Oggi l’Assessore regionale alla salute Sonia Viale presente al Collegio di Direzione tenutosi all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel quale si è svolto l’incontro con i Direttori dei servizi dell’ASL1 e dell’ASL2 referenti per “Area Ponente” della sanità ligure.

Con l’occasione l’Assessore ha voluto porre l’accento sui recenti impegni assunti dall’Amministrazione regionale in relazione ad investimenti strutturali e di ammodernamento del parco attrezzature elettromedicali per le Aziende sanitarie della regione.

In particolare per l’Ospedale di Pietra Ligure sono ad oggi già in funzione presso vari reparti/servizi alcune moderne apparecchiature, di seguito dettagliate, che consentiranno agli specialisti una diagnostica maggiormente definita influendo positivamente sulla qualità dell’attività clinica.

In particolare si evidenzia lo stato di avanzamento dei lavori per l’acquisizione di un Angiografo ed il noleggio per sette anni del secondo per il servizio di Emodinamica della S.C. Cardiologia del presidio pietrese e il noleggio dell’EBUS ossia un Eco broncoscopio per la S.S.D. Pneumologia.

Questa apparecchiatura in particolare consentirà ai cittadini di svolgere un approfondimento della diagnostica invasiva nell’Ospedale di Pietra Ligure senza spostamenti presso l’ASL3 o il Policlinico San Martino.

Con delibera di Giunta regionale inoltre sono stati previsti fondi specifici per la riqualificazione funzionale e strutturale dell’Ospedale di Pietra Ligure (I lotto), il trasferimento del reparto Malattie Infiammatorie e Ortopedia Settica (MIOS) dall’Ospedale di Albenga a quello di Pietra Ligure e la ristrutturazione del Padiglione 18 per un investimento totale di oltre 60 milioni di euro.

“Il Presidio di Santa Corona, sede di DEA II livello, rappresenta un importante Ospedale per i cittadini liguri e non solo, in grado di dare risposte anche con prestazioni ad alta specializzazione ai bisogni di salute. La Regione riconosce questa valenza e mette in campo le risorse a disposizione per mantenere e potenziare il livello di questa risposta.” commenta l’Assessore Sonia Viale.