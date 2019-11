Ardenti (Lega): "Da gennaio 2020 al via la convenzione che consentirà celiaci savonesi di abbandonare i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti"

“Partirà con il nuovo anno la convenzione promossa dall’assessore regionale Sonia Viale tra Alisa e Regione Lombardia per l’utilizzo di un software specifico (Celiachi@RL) che consentirà a circa un migliaio di celiaci savonesi di abbandonare i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti”. Lo ha annunciato oggi il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega).

“La riforma sanitaria portata avanti in questi anni, con la costituzione di Alisa - ha aggiunto Ardenti - sta mettendo il sistema sanitario ligure in condizione di cominciare a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini a vari livelli per tutto il territorio e non a macchia di leopardo o per iniziativa dei singoli professionisti, come avveniva fino a due o tre anni fa. Infatti, il sistema sanitario che ci hanno lasciato in eredità era fortemente concentrato sulle esigenze complesse di cura e, troppo spesso, trascurava la quotidianità di pazienti e famigliari, fatta di piccoli problemi a cui per anni non si è mai prestata la giusta attenzione. In tal senso, un esempio è la nuova modalità dei buoni dematerializzati, che va incontro alle legittime aspettative dei celiaci, per i quali la spesa dei prodotti dieto-terapeutici potrà essere effettuata con maggiore libertà presso i vari negozi autorizzati dalle Asl, supermercati e farmacie. Si tratta di una maggiore libertà, che unita ai tanti importanti progetti portati avanti da Aic Liguria (associazione rappresentativa dei pazienti celiaci) permetterà di assicurare un quadro di sempre maggiore normalità nella conduzione di una corretta dieta senza glutine".

"I problemi dei pazienti liguri, che siano complessi ed episodici oppure semplici e quotidiani, devono avere pari dignità. E’ il buonsenso a indicarci la via da seguire. Se vogliamo che i cittadini riacquistino la fiducia nella sanità ligure, che merita per il valore di tutti i suoi professionisti, dobbiamo dimostrare di essere capaci di attuare anche quelle soluzioni amministrative tanto semplici da risultare ovvie agli occhi di tutti. In sostanza, l’acqua calda a cui nessun politico in Liguria aveva pensato prima della gestione dall’assessore Viale, che ringrazio per il proficuo lavoro sul territorio” ha infine concluso il vice capogruppo regionale della Lega.