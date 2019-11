Vicepresidente Viale: “Profondamente partecipe al dolore, già stanziate le risorse per il piano vaccinazioni contro meningococco”

Una giovane donna di 27 anni del quartiere di San Martino, ricoverata per sepsi meningococcica, è deceduta poche ore fa nel reparto di rianimazione del Pronto Soccorso dov’era stata ricoverata questa mattina in condizioni già gravissime.



“Di fronte all’ineluttabilità di alcuni fatti solo la vicinanza può dare un senso al grande dolore, cui sono profondamente partecipe. Allo stesso tempo, alla luce delle indicazioni puntuali da parte della commissione vaccini regionale coordinata da Alisa e in linea con il piano nazionale e regionale di prevenzione vaccinale, abbiamo provveduto a mettere a disposizione le risorse necessarie per un programma straordinario atto ad implementare tra gli adolescenti la copertura vaccinale contro il meningococco. Il programma potrà essere attivato a breve per aumentare la protezione della popolazione ligure”: così la vicepresidente e assessora alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale, le risorse sono state stanziate nell’ambito del piano d’investimenti varato dalla Giunta nel novembre scorso.