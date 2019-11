Settimana contro la violenza di genere: un corso di autodifesa femminile a Savona

Come ogni anno, il Comune di Savona organizza una serie di appuntamenti per la settimana contro la violenza di genere e per le pari opportunità. Tra i molti, si distingue l’iniziativa del Soroptimist Club locale, che invita donne e ragazze a partecipare a una lezione gratuita di tecniche di autodifesa personale. “Da donne indifese a donne IN-DIFESA”, questo il nome dell’evento programmato per il pomeriggio di sabato 30 novembre, alle ore 15,30, presso la palestra delle Scuole Pertini, a Savona, in via Caboto (ingresso libero, passando dal parcheggio della scuola).

Ad attendere la cittadinanza ci sarà, accompagnato da altri insegnanti e dallo psicologo Alessandro Ponte, il maestro Michele Farinetti, Direttore Tecnico ASD GYMNASIUM IDS (Associazione dedita alla Difesa Personale), Docente di Tecniche Operative di Polizia, Difesa Personale Professionale e uso ausili difensivi, socio di IPA (International Police Association), diplomato negli USA come Baton Asp Instructor & Handcuff Asp Instructor, Maestro di Difesa Personale - cintura nera II°dan, diplomato Maestro di Krav Maga II dan e Istruttore certificato ASP-USA di Tactical Weapons in sede IFAD/ONU.