A nome delle liste Aria nuova Per Albenga e Solo per Albenga il portavoce delle due liste Saverio Gaglioti (più votato alle ultime elezioni comunali ) unitamente al rappresentante in Consiglio Comunale, nonchè Presidente del Consiglio stesso, Diego Distilo manifestano la propria vicinanza al Primo Cittadino in questo momento triste per lui e i suoi cari.

"Un abbraccio forte da parte nostra a Riccardo Tomatis nel giorno della scomparsa della sua cara mamma".