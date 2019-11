Albenga, nuova raccolta differenziata: a Vadino l'incontro con la cittadinanza (FOTO)

Il Palazzo dello Sport "Mario Marco", a Vadino, ha fatto il pienone di cittadini invitati a seguire le "istruzioni per l'uso" della raccolta rifiuti differenziata nuova edizione.

Il tecnico della SAT, Andrea Cestino, assieme alla collega Cassandra Sprenger, presentati dall'assessore all'Ambiente Giovanni Pollio, hanno illustrato al pubblico intervenuto come si fa la differenziata, come si dividono i rifiuti, come di conferiscono (con le chiavi che verranno fornite a ciascun nucleo famigliare).

Molta parte del pubblico, formato da persone anziane, si sono manifestate preoccupate nell'assumere i nuovi compiti di preparazione e divisione dei rifiuti, si sentivano scoraggiati, ma i due esperti della SAT li hanno tranquillizzati spiegando loro con semplici parole come superare le difficoltà. C'è sta comunque qualche animata discussione, anche con l'assessore Pollio.

L'appuntamento di oggi ha visto una grande partecipazione, era l'ultimo appuntamento. I precedenti in programma (del 13, 14 e 15 novembre) erano rimasti quasi disertati, a causa di un ritardo da parte di Poste Italiane nel far recapitare alla cittadinanza le lettere di invito, missive che nella grandissima parte sono pervenute solo sabato 16 novembre. Il nuovo Centro di Raccolta sarà dentro la Caserma Turinetto. La relativa area è stata adeguatamente ristrutturata.

Per tutte le informazioni: www.satservizi.org

