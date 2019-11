Maltempo, da Noli a Varazze ed in val Bormida allerta gialla fino a mezzanotte: possibili fenomeni franosi

Conclusa alle 18.00 l'allerta arancione sulla zona B e la gialla sulla zona C, rimane l'allerta gialla fino a mezzanotte sulle zone B e D: in giallo si possono verificare effetti al suolo localizzati di erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc.); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; caduta massi.

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli. Nelle ultime ore il flusso meridionale ha continuato a soffiare sul centro della regione, riservando finora le precipitazioni più intense sul mare, ma facendo piovere fin oltre il confine regionale, sul basso Piemonte. Molto elevate le cumulate locali, che nelle 24 ore di allerta arancione hanno raggiunto i 174.2 mm a Genova - Quezzi, 172 mm a Mele (Ge), 151.4 mm a Fiorino (Ge), 133 mm a Genova - Fiumara, 131.8 mm a Mignanego (Ge), 127.2 mm La Presa (Ge), 126.6 mm Viganego (Ge), 125.4 mm a Genova - Geirato (Ge), a Reppia (Ge) e a Rossiglione (Ge), 125 mm a Montagna (Sv), 124.8 mm a Vicomorasso (Ge).