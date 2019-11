Il Comune di Calice Ligure rende noto che, a causa di una piccola frana in via Rialto, l'isola ecologica predisposta in quell'area resterà chiusa fino al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Il Comune sta ancora valutando l'entità del problema e non appena avrà stimato la durata delle tempistiche di intervento rilascerà degli aggiornamenti.