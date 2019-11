Il maltempo si abbatte sulle strade di Rialto, molti i disagi ed i divieti

E' il comune di Rialto uno dei più martoriati a causa del maltempo nella provincia di Savona.

Le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato al piccolo centro dell'entroterra di Calice Ligure, unite al forte vento che ha soffiato per tutta la notte, hanno causato parecchi danni alle strade del territorio.

Al momento risultano chiuse la strada in via Collarina e quella in via Berea, nel tratto compreso fra località Costa ed il bivio con Via Vene, in entrambi i casi a causa del cedimento della carreggiata.

Segnalato anche uno sversamento oleoso sulla strada comunale per Calice Ligure in Via Vene, mentre rimarrà chiuso fino a nuova disposizione l'Ecocentro in località Surè.

Le strade rimarranno chiuse fino a nuova ordinanza del sindaco, mentre al momento lo scuolabus non effettuerà il consueto transito in Loc. Vene.