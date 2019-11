"Strada chiusa in via Berea, nel tratto compreso fra località Costa ed il bivio con via Vene, causa cedimento della carreggiata". Lo comunica in una nota sulla propria pagina Facebook il comune di Rialto.

"Lo scuolabus non effettuerà il consueto transito in Località Vene. Seguiranno aggiornamenti" concludono dal comune rivierasco.