Savona, il mondo dell'imprenditoria in lutto per la scomparsa di Fabio Fadda

Era molto conosciuto nel mondo dell'imprenditoria savonese per aver gestito diverse agenzie ippiche e di scommesse nel savonese e successivamente la gelateria I Golosi a Savona.

Fabio Fadda a causa di un malore improvviso si è spento a 52 anni nella sua abitazione di Rovigo.

Persona molto nota e apprezzata, Fadda era nato a Sanremo, ma è a Savona che si è affermato, grazie alla gestione del primo centro scommesse nel 1988 a Savona in via Orefici. Successivamente oltre ad aprire un altro centro Snai nel capoluogo, ne ha aperti altri a Alassio, Albenga e Finale coadiuvato dal 2001 al 2009 dal suo socio Andrea Antibo.

Nel 2009 insieme alla ex moglie e ad Antibo, Fadda ha gestito la nota gelateria I Golosi a Savona in via Paleocapa. Lascia i due figli Nicolò e Sandy, l'ex moglie Manuela e due fratelli.

Fadda verrà cremato a Rovigo e successivamente le ceneri verranno trasferite a Savona dove verrà celebrata una messa in suo ricordo giovedì 21 novembre alle ore 18 in Duomo.