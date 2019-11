Vita da ufficio: gli indispensabili che non devono mai mancare

L’ordine in ufficio è qualcosa di indispensabile non solo per lavorare meglio, ma anche per una questione di igiene. Una scrivania ordinata si pulisce meglio e se si cerca qualcosa, lo si trova subito. A differenza di quanto dica una vecchia teoria, secondo cui un posto di lavoro disordinato è sinonimo di impegno sul lavoro, le cose sono molto cambiate.

Oggi, in un mondo dove l’ingombro in ufficio si è ridotto grazie al digitale e a internet, avere una scrivania e un ufficio ordinato è proprio d’obbligo. L’ordine non consente solo di lavorare meglio, ma anche di non perdere nulla ed essere più precisi.

La cancelleria, il mondo dell’indispensabile che fa la differenza

Per la gestione delle pratiche in ufficio le cose di cui si ha bisogno sono diverse e ognuna, benché piccola fisicamente magari, ha un’importanza rilevante.

Un esempio: mancano i punti della cucitrice. Il punto è forse l’oggetto di cancelleria più piccolo che vi sia, eppure consente di fascicolare una pratica, non perdere nulla della stessa (nemmeno il classico foglietto volante) e permette di mostrare serietà e organizzazione alla clientela. Quando mancano i punti in ufficio sono dolori insomma, benché apparentemente essi siano qualcosa di accessorio.

Tutti i prodotti di cancelleria, insomma, hanno un loro compito ben preciso a cui adempiere e per questo è importante non sottovalutare nulla facendo in modo di avere tutto l’indispensabile e per ogni articolo di avere magari anche una riserva in dispensa.

Dal momento che oggi anche la cancelleria si compra online è possibile crearsi una cancelleria di riserva senza spendere una fortuna e senza mai rischiare di ritrovarsi così senza. Online comprare i prodotti da ufficio su ufficiodiscount.it , per esempio, conviene. Comodamente dall’ufficio o da casa si può ordinare tutto il necessario a prezzi d’occasione, con la sicurezza di ricevere gli acquisti direttamente in ufficio in tempi rapidi.

Gli utilissimi in ufficio

Per lavorare bene occorre essere muniti di tutto per l’ufficio, senza sottovalutare nulla. Un portapenne, per esempio, non è solo un portapenne, ma è un prodotto che consente di avere una scrivania ordinata, di trovare da scrivere subito quando bisogna appuntarsi qualcosa con la cornetta del telefono in mano, vuol dire organizzazione. I nuovi portapenne hanno anche vaschette per le graffette o per la cucitrice così da poter sistemare i documenti rapidamente. Un porta-foglietti o post it completa il quadro della postazione di lavoro efficiente.

Le pile di fogli sono pericolose perché basta aprire una finestra improvvisamente che si ritrova tutto a terra. Ecco perché quindi è importante organizzare i documenti, suddividendoli in modo logico. Questo è possibile grazie all’aiuto di raccoglitori, vaschette portadocumenti, portariviste e fermacarte. Importantissimi sono anche i taccuini, i block notes, i quaderni che possono servire per prendere appunti rapidamente senza ritrovarsi poi con fogli volanti che finiranno persi.

Immancabili in ufficio, infine, sono sicuramente risme di carta di riserva. Anche se oggi si utilizza il computer per moltissime pratiche, è anche vero che si stampa molto. Ritrovarsi senza carta con magari il cliente seduto di fronte che aspetta di firmare di persona dei documenti che vanno stampati è davvero imbarazzante e non dovrebbe mai succedere.