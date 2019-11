Sabato 23 novembre alle 16,30 presso la sede dell'Unitre Ingauna, in via Roma 58 (terzo piano), anche quest'anno, nella ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, verrà presentato "Eravamo una Bella Coppia" monologo per voce femminile scritto dalla poetessa Sara Rodolao, recitato dall'attrice Pia Altinier, con spazi musicali affidati al violino di Serina Diliberti.

Entrata Libera.