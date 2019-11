Savona, le prossime iniziative dell'Associazione "R. Aiolfi"

- 29 novembre 2019, ore 17, presso la galleria d'Arte "Il Cavallo" in via Fr.lli Cervi a Valleggia - Quiliano (SV) inaugurazione della Mostra d'Arte Contemporanea "Acqua. Omaggio a Leonardo", organizzata da "QuiArte" in collaborazione con la l'Associazione "R. Aiolfi"; catalogo in sede ed ingresso libero.

- 4 dicembre 2019, ore 16, presso la Sala Rossa del Comune di Savona presentazione del n. 12 della nostra rivista "Pigmenti Cultura", direttore Prof. Ferdinando Molteni, ricco di saggi e di importanti scoperte legate alla storia di Savona; inoltre sarà consegnato il Premio Aiolfi 2019 all'attore Elio Berti, presentato dalla Dr.a Sonia Pedalino, che ci intratterrà con un monologo. Copia in omaggio a tutti i presenti.

