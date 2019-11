Fascino orientale, eccellenti nuove materie prime e inconfondibile allure artigianale ridisegnano la linea Noberasco 1908 per il Natale

La collezione Noberasco 1908 per il Natale si ispira al fascino dei luoghi dell’Oriente, magici e dal tempo sospeso. Un invito a viaggiare in Oriente grazie alle sue numerose novità che regaleranno un’ esperienza di gusto fra sapori, profumi e colori. Pronti a partire con noi?

Immaginate raffinate confezioni dai colori oro, rosso, nero, arancione come i colori usati nelle decorazioni dei templi che diventano scrigni preziosi per conservare al meglio una linea profondamente rivista nella selezione delle materie prime di altissima qualità, studiata nei dettagli per renderla equilibrata e sorprendente. La linea natalizia nasce per soddisfare qualsiasi esigenza di chi entra nelle note boutique, sia di prezzo sia di soluzioni gustative che cromatiche.

Lasciatevi sedurre dall’edizione limitata LUXURY ORIENTE dedicata a prodotti orientali ma non solo. Composta da tavolette di cioccolato artigianale, nocciole dorate, kumquat, arachidi al wasabi è la confezione più rappresentativa realizzata in esclusiva per questo Natale 2019 dal mood Oriente.

Per gli amanti dell’iconico zenzero MEZZO METRO DI ZENZERO con sette diverse varianti di zenzero proposto alla cannella o alla curcuma, con o senza zucchero o ricoperto di cioccolato fondente in una raffinata confezione di tessuto nero con inciso il marchio color che ne rendono ancora più prezioso il contenuto.

Divertenti, golose e social invece le altre due novità: il CALENDARIO DELL’AVVENTO per celebrare i 24 giorni che precedono il Natale farà scoprire ogni giorno un prodotto diverso con ben 1.5 kg di sfiziosa frutta ricoperta di cioccolato per un avvento da condividere con tutta la famiglia o con i colleghi al lavoro. Così come le CREME GOURMET la confezione che abbina le già apprezzate creme spalmabili -con la novità anacardi e zenzero- ai biscotti artigianali, appositamente realizzati da intingere.

Infine le confezioni SCRIGNO: sempre preziose come già il nome descrive. In tre varianti CLASSIC con una composizione di frutta secca classica come fichi, albicocche e datteri. EXOTIC per chi cerca il meglio della frutta esotica come mango, cocco e papaya e LIMITED EDITION per chi ama assaporare prodotti Choco-Frutta con una chiara vocazione orientale grazie allo zenzero, ananas, goji e mango nella doppia variante,ricoperta di cioccolato e non, oltre alle mandorle al tè verde e nocciole oro.

Le boutique Noberasco 1908 di Milano in Via Spadari, Torino Via Gramsci, Firenze in Via Gioberti 146, Albenga Via dei Mille, Treviso in Via Sant’Agostino, San Remo presso Nonsolozenzero in Via Corradi e il nuovissimo punto vendita di Via De Cristoforis 2 a Milano vi aspettano per farvi continuare il viaggio all’insegna del gusto.