Carcare, distribuzione annuale sacchetti per la raccolta differenziata

Appuntamento a fine mese con la distribuzione annuale della dotazione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti per gli utenti del comune di Carcare. Da mercoledì 27 a sabato 30 novembre dalle ore 7,30 alle ore 14,30 presso l’ecosportello di piazza Caravadossi (sotto i portici della sede comunale) sarà presente il personale della Proteo per la consegna della fornitura.

Si ricorda di portare la ricevuta di pagamento delle bollette Tari 2019 o della dichiarazione di avvenuta iscrizione a ruolo per i nuovi iscritti. Per chi fosse impossibilitato a recarsi nei giorni prestabiliti, può comunque ritirare la fornitura nei giorni successivi negli orari di apertura dell'ecosportello, lunedì-martedì-giovedì-sabato dalle 10 alle 12 ed il mercoledì dalle 8 alle 12. Per info e chiarimenti contattare il numero verde Proteo 800 300 524.