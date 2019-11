Patrimonio enogastronomico ligure, Mulè (Fi): "Alla Camera la legge per valorizzare le eccellenze"

"Prosegue spedito alla Camera dei deputati l’iter di approvazione di una legge molto importante per le eccellenze della Liguria, proposta da Renato Brunetta di Forza Italia e da me cofirmata, in merito alla valorizzazione della produzione enogastronomica. Ricevuti i pareri positivi delle commissioni, la nuova normativa sarà sottoposta entro pochi giorni all’aula". Ad annunciarlo è l'onorevole di Forza Italia Giorgio Mulè.

Prosegue: "La legge istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell’olio, la Giornata nazionale delle eccellenze enogastronomiche italiane, un nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane e una Commissione con il compito di promuovere le nostre eccellenze tramite la realizzazione di un ”Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità”. Non solo, si propone anche di sostenere la ricerca tecnologica applicata al settore vinicolo e gastronomico italiano così come di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, mense ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, enti pubblici, asili nido il tutto in un’ottica inclusiva al fine di superare la frammentazione dell’offerta attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni e al territorio nostrano di cui la Liguria è all’avanguardia".