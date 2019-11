È stata riaperta questo pomeriggio, intorno alle 16:30, la strada la via Aurelia a Finale Ligure all'altezza del porto di Capo San Donato.

La chiusura, dovuta alla caduta di un pino nella nottata di ieri poco dopo la mezzanotte, aveva creato non pochi disagi alla circolazione in provincia ma ha permesso ai vigili del fuoco e agli uomini di ANAS di rimuovere i detriti e mettere in sicurezza il versante interessato.