Frana sull'autostrada A10 fra i caselli di Varazze e Arenzano

Si segnala traffico bloccato sull'autostrada Genova-Ventimiglia, in direzione Genova al km 21,7, tra i caselli di Varazze e Arenzano, a causa di uno smottamento.

Per chi proviene da Ventimiglia si consiglia di uscire al casello di Varazze, per chi deve proseguire in direzione Genova, si consiglia di entrare al casello di Arenzano.

Ovviamente il disagio ha causato code e rallentamenti, i Vigili del Fuoco e gli Ausiliari della Viabilità stanno intervenendo per porre rimedio al problema, mentre le forze dell'ordine stanno regolando il traffico.