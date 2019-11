Incidente frontale tra due veicoli sul colle di Cadibona: un morto e un ferito

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 : la strada del colle di Cadibona è stata riaperta la traffico. La persona deceduta è una ragazzo classe 1988 che viaggiava a bordo di una Fiat 600.

E' di un decesso e di un ferito (entrambi uomini) il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sul colle di Cadibona. L'episodio si è verificato intorno alle ore 8 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il sinistro ha coinvolto due vetture all'altezza di Maschio. Nel tratto di strada che costeggia la ferrovia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica e le forze dell'ordine. La strada al momento è chiusa al traffico.

La persona ferita, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Ancora in via di accertamento la dinamica dell'incidente.