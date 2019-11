Giovedì 14 novembre si è tenuta a Milano la 1° edizione del “Premio Innovazione Aisom”

Giovedì 14 novembre 2019 si è tenuta a MILANO alle ore 17,00, presso l’Auditorium di BFF Banking Group (Via Domenichino, 5) la 1^ edizione del PREMIO INNOVAZIONE AISOM promosso ed organizzato da AISOM - Associazione Nazionale delle Imprese ( www.aisom.it ) per riconoscere l’impegno nell’innovazione delle aziende proprie associate.

Alla serata, coordinata da Maurizio QUARTA, CEO di Temporary Management & Capital Advisors e consigliere dell’Associazione della Stampa Estera – Milano, ha partecipato Gianmarco SENNA, Presidente della IV Commissione permanente “Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” di Regione Lombardia.

Erano inoltre presenti i membri del Comitato del Premio Innovazione nelle persone di Anita LISSON di Lead Communication, Oliviero CASALE di MTIC InterCert e Giovanni ABELLI di A2B Group.

L’evento è stata un’occasione inedita per condividere con tutti gli ospiti presenti, i rappresentanti Istituzionali, le aziende e gli imprenditori che l’evoluzione e l’innovazione delle imprese sono elementi imprescindibili nelle strategie aziendali per competere sui mercati di riferimento, sia in Italia che all’estero.

Durante la serata si è aperto un momento di interessante confronto anche con alcuni giovani imprenditori- titolari di start up nate dal progetto Innovation Lab dell’Università IULM di Milano (Alec CONTI – UNIlancer; Giada TOGNON – Archaeology; Martina FAMA’ - Joity) che hanno brevemente presentato le loro iniziative testimoniando peraltro l’attenzione di AISOM alle realtà ed entità universitarie orientate alla creazione e valorizzazione di progetti rivolti ai temi dell’innovazione.

AISOM ha così confermato il suo intento di voler sostenere e sviluppare progetti ed iniziative rivolti all’innovazione come l’AISOM Innovation Factory che consenta al network di imprese dell’Associazione di collaborare all’incubazione di idee ed allo sviluppo di business innovativi creando un ecosistema che coinvolgerà nuove forze imprenditoriali, start up e PMI innovative, aziende socie e partner, anche di mercati internazionali: un percorso su cui l’Associazione investirà al fine di favorire l’evoluzione e la trasformazione delle imprese.

Momento poi centrale dell’evento è stata la consegna dei riconoscimenti AISOM alle aziende che nell’anno 2018/2019 in singole e rispettive categorie si sono distinte per innovazione.

Sono state quindi premiate le società:

PASTA & COMPANY (www.pastaecompany.it) per innovazione di processo

AACHEN (www.certificazioneonlus.org) per innovazione di compliance normativa

ASSITECA (www.assiteca.it) per innovazione nella comunicazione

MILANO BIKE (www.milanobike.it) per innovazione tecnologica e di prodotto

ELEVA PARTNERS (www.elevapartners.com) per innovazione di strategia generale

Al termine delle premiazioni l’evento si è concluso con un piacevole momento conviviale allestito da

Event Experience (@eventexperienceitalia) una start up che si occupa di marketing territoriale all’insegna della genuinità dei prodotti, dei sapori semplici ed autentici della tradizione.

Si ringrazia per l’ospitalità BFF Banking Group

