Rimini, quale hotel scegliere per un viaggio di lavoro?

Quando si viaggia per lavoro, le proprie esigenze sono diverse da quelle che si hanno nei momenti di vacanza. In molti casi, non si è interessati alla vista mare o alla vicinanza con la spiaggia, ma ad una serie di servizi collegati alle esigenze lavorative che si possono avere durante il soggiorno.



Per chi è interessato a soggiornare in un hotel rimini fiera durante lo svolgimento di uno degli eventi in cartello, l’Hotel Corallo a Rimini è una soluzione che può sicuramente essere presa in considerazione.



I servizi dedicati al settore business



Per chi si trova a Rimini per lavoro, sono molto i punti a favore che permettono all’Hotel Corallo di essere un ottimo business hotel. Ecco alcuni di quelli più importanti:



- L’hotel si trova nel centro di Rimini. Una volta terminati tutti gli impegni di lavoro, si potrà uscire e visitare il centro cittadini di questa ridente città di villeggiatura. Si possono trovare negozi, ristoranti e locali dove gustare un ottimo aperitivo o un cocktail per concludere nel migliore dei modi la serata.



- L’hotel è nelle vicinanze di Rimini Fiera. Grazie ai collegamenti pubblici si può raggiungere in pochi minuti, e senza avere la necessità di utilizzare il proprio mezzo.



- Usciti dall’hotel Corallo si può raggiungere la spiaggia e il lungomare di Rimini. Da primavera ad autunno inoltrato, si può scegliere di passeggiare e beneficiare di questo panorama. Per gli amanti dello sport – e in particolare del jogging – il lungomare e la vicina Pineta di Milano Marittima sono il luogo ideale dove iniziare nel migliore dei modi la giornata.



- L’Hotel Corallo ha la possibilità di offrire ai propri ospiti un parcheggio privato. Sia coperto che scoperto.



- Nelle camere e in ogni zona comune dell’hotel è possibile usufruire della connessione Wi-Fi con fibra che l'hotel mette a disposizione per ogni ospite. Durante tutto il periodo di soggiorno, l’utilizzo della connessione Wi-Fi è completamente gratuito.



- Si può beneficiare del servizio colazione fino alle ore 10:00. Orario, che permette anche a chi è arrivato in hotel tardi o ha dovuto seguire un progetto di lavoro fino a tarda notte di riposarsi nel migliore dei modi. Per dare la giusta carica ad ogni ospite dell’hotel, la colazione presso l’Hotel Corallo segue una serie di principi nutrizionali. Tanti prodotti freschi, frutta di stagione e delizie dolci e salate sono sempre a disposizione.



Offerte per soggiorni business



Per chi si reca a Rimini per uno di questi eventi:



- TTG

- Ecomondo

- Macfrut

- Rimini Wellness



Può beneficiare di una offerta dedicata per questi eventi. Contattando gli addetti alla reception, mediante e-mail o telefono, si potrà avere maggiori dettagli o in caso una proposta su misura per offrire di un soggiorno creato in base alle proprie necessità.