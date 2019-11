Al via la terza edizione dei "Pomeriggi Musicali" all'Auditorium di Finalborgo

Prenderà il via con un intrigante duo violino/pianoforte la terza edizione dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure.

Dopo il successo delle prime due edizioni, la manifestazione si consolida e si arricchisce. Dieci concerti di cui 4 a ingresso libero e offerta volontaria. L’incasso di questi ultimi, in un caso sarà devoluto in beneficenza (in collaborazione con lo Zonta Club), negli altri tre sarà utilizzato per l’organizzazione di lezioni di approccio alla pratica musicale rivolte a bambini e giovani studenti.

La Società dei Concerti di Finale Ligure allarga quindi il proprio raggio d’azione, collaborando con altre associazioni e coinvolgendo il proprio pubblico in nuove iniziative culturali di valenza sociale.