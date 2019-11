Il Teatro del Piccione con "Rosaspina" apre la Kronostagione-ragazzi al Teatro Ambra

La XIII Kronostagione dedicata al pubblico più giovane, realizzata con il sostegno del MiBACT, della Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts”, del Comune di Albenga e di numerosi sponsor privati, partirà giovedì 21 novembre alle ore 10 al Teatro Ambra con Rosaspina, di Teatro del Piccione.

La Kronostagione ragazzi, che ogni anno vede coinvolti centinaia di studenti del savonese, si inserisce in quel percorso di alfabetizzazione ed educazione al teatro che Kronoteatro porta avanti sul territorio, fin dall’inizio della sua attività.

Lo spettacolo, di Simona Gambaro, diretto da Antonio Tancredi, racconta di Rosaspina che va incontro al suo destino per diventare grande, e di un re e una regina che lasciano una figlia per non lasciarla mai più. Rosaspina è una versione dolce e visionaria della Bella Addormentata, per parlare con la profondità e la leggerezza della fiaba, per ridere di piccole cose e dar voce a grandi domande, e poi sorprendere e poi lasciarsi cadere e poi dire la rabbia e la paura e tutto l'amore, e farsi minimi e poi esagerare, divertirsi questo sì, e alla fine mettere ordine, quello esatto del cuore.

Il Teatro del Piccione si occupa di teatro per ragazzi e per tutti, nella convinzione che l’infanzia non sia solo interlocutore privilegiato ma anche e soprattutto un luogo poetico, che porta in sé il segno di ogni inizio e di ogni trasformazione.

Continua la campagna abbonamenti per gli spettacoli serali allo Spazio Bruno. Il primo appuntamento sarà sabato 30 novembre alle ore 21 con la prima ingauna di “Sangue del mio sangue”, l’ultimo lavoro di Kronoteatro, che verrà replicato domenica 1 dicembre alle 16.30.





Info e prenotazioni





Fascia d'età dai 5 agli 11 anni

Biglietto 5€

Kronoteatro - Ex Biblioteca Civica, Via E. D’Aste, 6 Albenga

0182_630528 / 380_3895473

info@kronoteatro.it / www.kronostagione.it