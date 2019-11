Alla Ubik di Savona il musicista Lorenzo Piccone presenta il suo nuovo album "Wanderings"

Appuntamento da non perdere domani, giovedì 21 novembre, alle 18 presso la libreria Ubik di Savona con il musicista Lorenzo Piccone che, introdotto da Athos Enrile, presenterà il suo ultimo album "Wonderings".

Un lavoro "made in USA" per l’albissolese, registrato e prodotto a Nashville, Tennessee, nei mitici “studios” di incisione della Rca Victor (dove hanno lavorato nomi come Elvis Presley, Roy Orbison e Dolly Parton). L'album, che alterna le sonorità tipiche della canzone d’autore americana -tra folk, blues, soul- a momenti più rock, contiene dieci canzoni, di cui nove inediti composti da lui e dalla cantautrice savonese Lisa Rossi. I testi richiamano temi quali la forza dei sogni, la vita, l'amore, la conoscenza e l'accettazione di sé stessi.

Tra i brani dell'album, anche il primo singolo estratto, “A place so high”, e una cover che il cantautore e chitarrista savonese ha realizzato nello storico Studio C di Music Row con una band di sessionmen locali. Ospite d’eccezione il grande Steve Cropper, storica chitarra dei Blues Brothers e co-autore di numerosi classici della musica soul come la celeberrima “Sitting on the dock of the bay” di Otis Redding.